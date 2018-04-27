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Две передачи 39-летнего Зубруса помогли Литве переиграть Украину на ЧМ1B
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Две передачи 39-летнего Зубруса помогли Литве переиграть Украину на ЧМ1B 

Чемпионат.com 3 часа назад
В Литве продолжается чемпионат мира в дивизионе 1B. Хозяева турнира в очередном туре в овертайме переиграли команду Украины — 5:4.
В составе победителей двумя результативными передачами отметился 39-летний нападающий Дайнюс Зубрус. Он завершил матч с показателем полезности «+2». 45-летний защитник Дарюс Каспарайтис очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности «-1». Сборная Литвы лидирует в первенстве, набрав 11 очков. За ней расположилась команда Эстонии, отстающая на один балл. Завтра эти команды проведут очную встречу. Победитель матча поднимется на один дивизион выше.
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