Передача 39-летнего Зубруса помогла Литве разгромить Японию на ЧМ1B

В Литве продолжается чемпионат мира в дивизионе 1B. Хозяева турнира в третьем туре разгромили команду Японии со счётом 6:1.

В составе победителей результативной передачей отметился 39-летний нападающий Дайнюс Зубрус. 45-летний защитник Дарюс Каспарайтис очков не набрал.

После трёх игр Литва идёт на первом месте с девятью набранными очками. На два балла отстаёт команда Эстонии. Следом располагается команда Японии с пятью очками. Также в турнире принимают участие Хорватия, Украина (обе — по три очка) и Румыния (нет очков).

Победитель турнира поднимется в дивизион 1А (подэлита), худшая команда вылетит во второй дивизион.