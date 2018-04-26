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Передача 39-летнего Зубруса помогла Литве разгромить Японию на ЧМ1B
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Передача 39-летнего Зубруса помогла Литве разгромить Японию на ЧМ1B 

Чемпионат.com 1 час назад
В Литве продолжается чемпионат мира в дивизионе 1B. Хозяева турнира в третьем туре разгромили команду Японии со счётом 6:1.
В составе победителей результативной передачей отметился 39-летний нападающий Дайнюс Зубрус. 45-летний защитник Дарюс Каспарайтис очков не набрал.
После трёх игр Литва идёт на первом месте с девятью набранными очками. На два балла отстаёт команда Эстонии. Следом располагается команда Японии с пятью очками. Также в турнире принимают участие Хорватия, Украина (обе — по три очка) и Румыния (нет очков).
Победитель турнира поднимется в дивизион 1А (подэлита), худшая команда вылетит во второй дивизион.
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