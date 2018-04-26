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«Хьюстон» выиграл серию у «Миннесоты»
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«Хьюстон» выиграл серию у «Миннесоты» 

Советский спорт 57 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Счет встречи — 122:104 (25:26, 30:33, 30:15, 37:30).
Самым результативным игроком стал центровой хозяев паркета Клинт Капела, набравший 26 очков.
Таким образом, «Хьюстон» выиграл серию со счетом 4-1.
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