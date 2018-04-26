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Буденхольцер покинул пост главного тренера «Атланты»
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Буденхольцер покинул пост главного тренера «Атланты» 

Р-Спорт 1 час назад
Майк Буденхольцер покинул должность главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хокс», сообщается на сайте команды.
Отмечается, что Буденхольцер и «Атланта» достигли данного решения по взаимному согласию.
Буденхольцер возглавил «Хокс» в мае 2013 года. В сезоне-2017/18 48-летний американский специалист впервые не смог вывести команду в плей-офф, а «Атланта» заняла последнее 15-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА.
В середине апреля американские СМИ сообщали, что руководство «Атланты» разрешило Буденхольцеру провести переговоры с «Финикс Санз».
В 2015 году Буденхольцер был признан тренером года в НБА, а в 1999, 2003, 2005 и 2007 годах становился чемпионом НБА, являясь помощником главного тренера «Сан-Антонио Сперс».
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