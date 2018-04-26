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Сокрушительный данк Уэстбрука и баззер-битер Джеймса — в топ-10 дня в НБА
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Сокрушительный данк Уэстбрука и баззер-битер Джеймса — в топ-10 дня в НБА 

Чемпионат.com 1 час назад
НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня первого раунда плей-офф. В их число вошли эффектные блок-шоты разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла и защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла, сокрушительные данки разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена и форварда «Уизардс» Келли Убре, а также победный баззер-битер форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
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