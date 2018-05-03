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32 очка Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Ютой»
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32 очка Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Ютой» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Завершился второй матч полуфинальной серии в Западной конференции между «Хьюстон Рокетс» и «Ютой Джаз». «Рокетс» на домашнем паркете уступили со счётом 108:116 (28:36, 27:28, 30:22, 23:30).
Самым результативным игроком матча стал Джеймс Харден, на счёту которого 32 очка,11 передач и 7 подборов. Дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов оформил Клинт Капела. Лучшим в составе победителей стал Джо Инглс, на счету которого 27 очков. Дабл-даблами в составе «Джаз» отметились Руди Гобер (15 очков и 14 подборов) и Донован Митчелл (17 очков и 11 передач).
Счёт в серии стал 1-1.
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