32 очка Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Ютой»

Завершился второй матч полуфинальной серии в Западной конференции между «Хьюстон Рокетс» и «Ютой Джаз». «Рокетс» на домашнем паркете уступили со счётом 108:116 (28:36, 27:28, 30:22, 23:30). Самым результативным игроком матча стал Джеймс Харден , на счёту которого 32 очка,11 передач и 7 подборов. Дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов оформил Клинт Капела . Лучшим в составе победителей стал Джо Инглс , на счету которого 27 очков. Дабл-даблами в составе «Джаз» отметились Руди Гобер (15 очков и 14 подборов) и Донован Митчелл (17 очков и 11 передач). Счёт в серии стал 1-1.