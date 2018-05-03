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Эксперты: Харден приведёт «Хьюстон» к победе над «Ютой» и во втором матче серии
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Эксперты: Харден приведёт «Хьюстон» к победе над «Ютой» и во втором матче серии 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: Чемпионат.com
3 мая состоится второй матч второго раунда НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Ютой Джаз». Начало встречи запланировано на 3:00 мск. Счет в серии — 1-0 в пользу «Рокетс».
Букмекеры отдают предпочтение «Хьюстон Рокетс» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.13. Шансы «Юты Джаз» оценены в 7.50, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 10.0.
Ставку на победу «Хьюстона» с учётом ОТ можно сделать за 1.11, а на победу «Юты» — за 7.00.
Коэффициент на ТБ 206,5 очка — 1.90, а на ТМ 206,5 очка — 1.85.
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