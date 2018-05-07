«Хьюстон» на выезде одолел «Юту» в серии 1/4 финала плей-офф НБА

«Хьюстон Рокетс» добился выездной победы над «Ютой Джаз» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 100:87 в пользу гостей, сообщает ТАСС

В составе победителей самым результативным стал защитник Крис Пол , который оформил дабл-дабл, набрав 27 очков и совершив 12 подборов.

У хозяев площадки лучшим оказался Донован Митчелл, записавший на свой счет 25 баллов.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Хьюстона». Пятый матч состоится 9 мая.

НБА. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. 4-й матч "Юта Джаз" (Солт-Лейк-Сити) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 87:100 (23:30, 25:28, 17:21, 22:21)