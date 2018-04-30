«Хьюстон» обыграл «Юту» в первом матче серии, у Хардена 41 очко 

Завершился первый матч полуфинальной серии в Западной конференции между «Хьюстон Рокетс» и «Ютой Джаз». «Рокетс» на домашнем паркете одержали победу со счётом 110:96 (34:21, 30:18, 22:29, 24:28).
Самым результативным игроком матча стал Джеймс Харден, на счёту которого 41 очко, 8 подборов и 7 передач. Дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов оформил Клинт Капела. Больше всего очков в составе «Джаз» набрали Донован Митчелл и Джей Краудер, на счету которых по 21 очку.
Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Хьюстона».