Ещё
«Хьюстон» обыграл «Юту» в первом матче серии, у Хардена 41 очко
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Хьюстон» обыграл «Юту» в первом матче серии, у Хардена 41 очко 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Завершился первый матч полуфинальной серии в Западной конференции между «Хьюстон Рокетс» и «Ютой Джаз». «Рокетс» на домашнем паркете одержали победу со счётом 110:96 (34:21, 30:18, 22:29, 24:28).
Самым результативным игроком матча стал Джеймс Харден, на счёту которого 41 очко, 8 подборов и 7 передач. Дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов оформил Клинт Капела. Больше всего очков в составе «Джаз» набрали Донован Митчелл и Джей Краудер, на счету которых по 21 очку.
Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Хьюстона».
Чемпионат.com: последние новости
Форвард «Сан-Хосе» Кейн удалён до конца матча с «Вегасом» за удар клюшкой в лицо Трипл-дабл Рубио помог «Юте» победить «Оклахому» и повести в серии «Вашингтон» победил «Торонто» и сравнял счёт в серии
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский боец UFC удивила мир своими формами11
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»298
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым17
«Формула-1» оштрафовала Сироткина15
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение