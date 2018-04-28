Митчелл повторил достижение Абдула-Джаббара

Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл в шестой игре с «Оклахома-Сити Тандер» (96:91, 4-2) обновил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 38 очков.

Таким образом, Митчелл стал вторым новичком в истории НБА, набравшим как минимум 20 очков в первых шести играх плей-офф. Ранее подобное удалось только центровому Кариму Абдулу-Джаббару в 1970 году.

Также защитник «Юты» стал четвёртым новичков в истории, который набрал 35 и более очков в победном матче серии плей-офф. До Митчелла это сделали Уилт Чемберлен (53), Абдулу-Джаббар (46) и Мэджик Джонсон (42).

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.