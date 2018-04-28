Ещё
Митчелл повторил достижение Абдула-Джаббара
Далее:
Читайте также:
Ещё

Митчелл повторил достижение Абдула-Джаббара 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл в шестой игре с «Оклахома-Сити Тандер» (96:91, 4-2) обновил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 38 очков.
Таким образом, Митчелл стал вторым новичком в истории НБА, набравшим как минимум 20 очков в первых шести играх плей-офф. Ранее подобное удалось только центровому Кариму Абдулу-Джаббару в 1970 году.
Также защитник «Юты» стал четвёртым новичков в истории, который набрал 35 и более очков в победном матче серии плей-офф. До Митчелла это сделали Уилт Чемберлен (53), Абдулу-Джаббар (46) и Мэджик Джонсон (42).
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
Чемпионат.com: последние новости
«Баскония» победила «Фенербахче» и сократила отставание в серии Эмбиид не поможет «Филадельфии» в первом матче серии плей-офф с «Майами» 46 очков Уэстбрука не спасли «Оклахому» от поражения в серии с «Ютой»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Англия в истерике. Символ страны решили продать22
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского8
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение