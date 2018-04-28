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«Юта» выбила «Оклахому» из плей-офф
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«Юта» выбила «Оклахому» из плей-офф 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Юта» нанесла поражение «Оклахоме-Сити» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 96:91 (18:22, 23:19, 37:29, 18:21).
Наибольший вклад в успех «Джаз» внес Донован Митчелл, набравший 38 очков. Деррик Фэйворс добавил в копилку 15 очков, Руди Гобер оформил дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов.
У «Тандер» лидерами по результативности были Рассел Уэстбрук (46 + 10 подборов) и Стивен Адамс (19 + 15 подборов).
«Юта» выиграла серию 4-2. Во втором раунде команда Квина Снайдера сыграет с «Хьюстоном».
Donovan Mitchell gets the tough lay-in to fall!@utahjazz 92 | @okcthunder 88  ⏰: 1:52 left to play on @ESPNNBA pic.twitter.com/7Vbhsl0EhC— NBA (@NBA) 28 апреля 2018 г.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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