Защитник «Юты» Донован Митчелл установил рекорд клуба в матче с «Хьюстоном»

Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл отметился 17 очками во втором матче полуфинальной серии в Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (116:108, 1-1 в серии).

Всего на счету защитника стало 209 очков в 8-ми первых матчах плей-офф в карьере. Таким образом, 21-летний баскетболист стал самым быстрым новичком клуба, которому удалось достичь данного показателя.