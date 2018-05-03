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Защитник «Юты» Донован Митчелл установил рекорд клуба в матче с «Хьюстоном»
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Защитник «Юты» Донован Митчелл установил рекорд клуба в матче с «Хьюстоном» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл отметился 17 очками во втором матче полуфинальной серии в Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (116:108, 1-1 в серии).
Всего на счету защитника стало 209 очков в 8-ми первых матчах плей-офф в карьере. Таким образом, 21-летний баскетболист стал самым быстрым новичком клуба, которому удалось достичь данного показателя.
Более того, Митчелл стал четвертым новичком в истории НБА, который набрал 200 очков за восемь и менее матчей плей-офф. Такое удавалось трём баскетболистам, членам Зала славы НБА: Кариму Абдул-Джаббару (6 игр в сезоне 1969/70), Уилту Чемберлену (7 игр в сезоне 1959/60) и Элджину Бэйлору (8 игр в сезоне 1958/59).
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