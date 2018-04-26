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Расселл Уэстбрук: Как бы ни складывалась игра, всегда нужно бороться до конца
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Расселл Уэстбрук: Как бы ни складывалась игра, всегда нужно бороться до конца
Советский спорт
1 час назад
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«Мы поставили себя на грань вылета и должны были побеждать. Не важно, как складывается игра, нужно продолжать бороться за победу. И сегодня наша команда играла до конца. Игроки сплотились и отлично себя проявили», — цитирует
Уэстбрука
ESPN.
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