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Расселл Уэстбрук: Как бы ни складывалась игра, всегда нужно бороться до конца
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Расселл Уэстбрук: Как бы ни складывалась игра, всегда нужно бороться до конца 

Советский спорт 1 час назад
«Мы поставили себя на грань вылета и должны были побеждать. Не важно, как складывается игра, нужно продолжать бороться за победу. И сегодня наша команда играла до конца. Игроки сплотились и отлично себя проявили», — цитирует Уэстбрука ESPN.
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