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Баскетболисты «Зенита» Курич и Карасёв установили бомбардирский рекорд Лиги ВТБ в матче с «Енисеем»
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Баскетболисты «Зенита» Курич и Карасёв установили бомбардирский рекорд Лиги ВТБ в матче с «Енисеем» 

RT на русском 1 час назад
Форварды санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв и Кайл Курич установили бомбардирский рекорд Единой лиги ВТБ в матче регулярного чемпионата с красноярским «Енисеем».
Как сообщает официальный сайт турнира, Курич и Карасёв стали первыми в истории Единой лиги ВТБ одноклубниками, которым удалось набрать не менее 30 очков в одной встрече. Американец настрелял в кольцо «Енисея» 34 балла, а россиянин — 32.
На данный момент и Курич, и Карасёв входят в десятку лучших бомбардиров регулярного чемпионата Лиги ВТБ. Кайл набирает в среднем 16,3 очка за игру, а Сергей — 15,2.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ.
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