Швед и Гилл стали лучшими игроками третьих матчей плей-офф баскетбольной Евролиги

ТАСС , 26 апреля. Защитник Алексей Швед и форвард Энтони Гилл , выступающие за подмосковный клуб «Химки», признаны самыми ценными игроками третьих матчей 1/4 финала плей-офф баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Оба игрока завершили матч против ЦСКА (79:73) с показателем полезности "+29". В активе Шведа 27 очков, 4 подбора и 4 передачи. Гилл в прошедшем матче набрал 22 очка, совершив 7 подборов и 2 передачи.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА, следующая встреча команд пройдет 27 апреля в Мытищах.