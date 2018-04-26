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Швед и Гилл стали лучшими игроками третьих матчей плей-офф баскетбольной Евролиги
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Швед и Гилл стали лучшими игроками третьих матчей плей-офф баскетбольной Евролиги 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 26 апреля. Защитник Алексей Швед и форвард Энтони Гилл, выступающие за подмосковный клуб «Химки», признаны самыми ценными игроками третьих матчей 1/4 финала плей-офф баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Оба игрока завершили матч против ЦСКА (79:73) с показателем полезности "+29". В активе Шведа 27 очков, 4 подбора и 4 передачи. Гилл в прошедшем матче набрал 22 очка, совершив 7 подборов и 2 передачи.
Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА, следующая встреча команд пройдет 27 апреля в Мытищах.
ТАСС: последние новости
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