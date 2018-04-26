Пулккинен близок к переходу в «Локомотив»

Как стало известно «СЭ», финский нападающий клуба АХЛ «Чикаго Вулвз» Теему Пулккинен близок к переходу в «Локомотив».

За свою карьеру 26-летний форвард провел 83 матча в НХЛ за «Детройт», «Миннесоту» и «Аризону» и набрал 22 (13+9) очков.