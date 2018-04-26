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66 очков Курича и Карасёва принесли «Зениту» победу над «Енисеем»
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66 очков Курича и Карасёва принесли «Зениту» победу над «Енисеем» 

Чемпионат.com 1 час назад
Санкт-петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Гости выиграли три из четырёх четвертей, что и принесло им закономерную победу. Итоговый счёт встречи — 104:84 (22:29, 27:31, 21:17 27:14) в пользу санкт-петербургского клуба.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайл Курич, набравший 34 очка и совершивший 4 подбора, ещё 32 очка записал на свой счёт Сергей Карасёв. В составе гостей отличился Сулейман Браймо, набравший 20 очков.
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