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Бикерстафф избавится от приставки и.о. и станет главным тренером «Мемфиса»
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Бикерстафф избавится от приставки и.о. и станет главным тренером «Мемфиса» 

Чемпионат.com 1 час назад
39-летний Джей Би Бикерстафф станет новым главным тренером «Мемфис Гриззлиз», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Большую часть минувшего сезона Бикерстафф работал с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера, подхватив должностные обязанности уволенного с поста главного тренера Дэвида Физдейла. В роли временного наставника он провёл с «Мемфисом» 63 матча, победив всего в 15 из них.
В сезоне-2015/2016 Бикерстафф работал исполняющим обязанности главного тренера «Хьюстон Рокетс». Тогда ему удалось вывести команду из Техаса в плей-офф, но уже после первого раунда «Рокетс» покинули пост-сезон.
Чемпионат.com: последние новости
«Торонто» победил «Вашингтон», уступая "-5" по ходу четвёртой четверти «Фенербахче» — «Баскония». Видеообзор второго матча серии плей-офф Евролиги Джеймс – второй в НБА, набравший как минимум по 30 очков в 100 матчах плей-офф
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