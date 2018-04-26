Бикерстафф избавится от приставки и.о. и станет главным тренером «Мемфиса»

39-летний Джей Би Бикерстафф станет новым главным тренером «Мемфис Гриззлиз», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Большую часть минувшего сезона Бикерстафф работал с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера, подхватив должностные обязанности уволенного с поста главного тренера Дэвида Физдейла . В роли временного наставника он провёл с «Мемфисом» 63 матча, победив всего в 15 из них.

В сезоне-2015/2016 Бикерстафф работал исполняющим обязанности главного тренера «Хьюстон Рокетс». Тогда ему удалось вывести команду из Техаса в плей-офф, но уже после первого раунда «Рокетс» покинули пост-сезон.