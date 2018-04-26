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«Локомотив-Кубань» победил ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ
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«Локомотив-Кубань» победил ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
"Локомотив-Кубань" на выезде победил ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 69:71. Об этом сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком в составе победителей был признан Джо Рэгланд, набравший 18 очков.
У хозяев 18 очков принес Алекс Перес.
"Локомотив-Кубань" поднялся на третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 побед при шести поражениях. ВЭФ занимает 11-ю строчку с семью победами.
Баскетбол. Единая лига ВТБ ВЭФ (Рига, Латвия) — Локомотив-Кубань (Краснодар, Россия) — 69:71 (22:19, 20:17, 15:20, 12:15)
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