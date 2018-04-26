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Баскетбол: БК «Новосибирск» в третий раз уступил БК «Самара»
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Баскетбол: БК «Новосибирск» в третий раз уступил БК «Самара» 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские баскетболисты в третий раз уступил соперникам из БК «Самара» в полуфинальной серии плей-офф Суперлиги-1.
Встреча проходила в Новосибирске и завершилась со счётом 79:95 (22:24, 24:18, 19:23, 14:30) в пользу гостей.
«Во-первых, хочу поздравить «Самару» с выходом в финал. Во-вторых, мы сегодня два раза вели десять очков, и оба раза проваливались как школьники. Сначала в конце первой четверти, когда не смогли провести даже внятную последнюю атаку. Потом опять было +10. Пытались где-то приберечь Курцевича, выпустили Войтова. И сразу же за полторы минуты провалились на 5 очков. Наверное, с этого момента «Самара» почувствовала кураж, и у них полетело. Где-то на их стороне была доля везения, потому что три-четыре мяча из ряда фантастики залетели», — прокомментировал поражение сибиряков Владимир Певнев, главный тренер БК «Новосибирск».
Счёт серии составил 3:0 в пользу баскетболистов из Самары. Новосибирские спортсмены будут бороться за бронзовые медали с «ТЕМП-СУМЗ-УГМК».
Напомним, 24 апреля на выезде БК «Новосибирск» встретился с БК «Самара». Матч завершился со счётом 72:67 (18:24, 19:13, 16:16, 19:14) в пользу хозяев площадки.
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