«Бостон» обыграл «Милуоки» и вышел в полуфинал Восточной конференции 

В седьмом матче первого раунда плей-офф НБА «Бостон Селтикс» обыграл «Милуоки Бакс» со счетом 112:96. Эта победа позволила «Селтикс» выиграть серию у «Бакс» и пройти в следующий раунд.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Милуоки» Крис Миддлтон. В активе американца 32 очка. В составе «Бостона» разыгрывающий Терри Розир и центровой Эл Хорфорд набрали по 26 очков.
В полуфинале Восточной конференции «Бостон» сыграет с «Филадельфией Сиксерс».
НБА. Восточная конференция. 1/4 финала
Счет в серии: 4-3.