«Бостон» обыграл «Милуоки» и вышел в полуфинал Восточной конференции

В седьмом матче первого раунда плей-офф НБА «Бостон Селтикс» обыграл «Милуоки Бакс» со счетом 112:96. Эта победа позволила «Селтикс» выиграть серию у «Бакс» и пройти в следующий раунд.

В полуфинале Восточной конференции «Бостон» сыграет с «Филадельфией Сиксерс».

НБА. Восточная конференция. 1/4 финала

Счет в серии: 4-3.