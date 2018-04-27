«Фенербахче» вышел в «Финал четырех» Евролиги

«Фенербахче» на выезде переиграл «Басконию» со счетом 92:83 в четвертом матче плей-офф Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Марко Гудурич , набравший 22 очка.

Счет в серии стал 3-1. Турецкий клуб вышел в «Финал четырех» Евролиги-2017/18, который пройдет с 18 по 20 мая в Белграде.

В полуфинале «Финала четырех» «Фенербахче» сыграет против «Жальгириса».

Евролига

1/4 финала

Четвертый матч

"Баскония" (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 83:92 (19:25, 13:23, 30:24, 21:20)

Б: Пуарье (14), Бобуа (13), Фойгтманн (12), Шенгелия (11).

Ф: Гудурич (22), Мелли (21), Калинич (13), Веселы (7).

26 апреля.

Расписание матче плей-офф Евролиги