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«Фенербахче» вышел в «Финал четырех» Евролиги
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«Фенербахче» вышел в «Финал четырех» Евролиги 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Фенербахче» на выезде переиграл «Басконию» со счетом 92:83 в четвертом матче плей-офф Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Марко Гудурич, набравший 22 очка.
Счет в серии стал 3-1. Турецкий клуб вышел в «Финал четырех» Евролиги-2017/18, который пройдет с 18 по 20 мая в Белграде.
В полуфинале «Финала четырех» «Фенербахче» сыграет против «Жальгириса».
Евролига
1/4 финала
Четвертый матч
"Баскония" (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 83:92 (19:25, 13:23, 30:24, 21:20)
Б: Пуарье (14), Бобуа (13), Фойгтманн (12), Шенгелия (11).
Ф: Гудурич (22), Мелли (21), Калинич (13), Веселы (7).
26 апреля.
Расписание матче плей-офф Евролиги
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