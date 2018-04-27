Баркли советует отдать звание лучшего новичка года и Симмонсу, и Митчеллу

Экс-баскетболист НБА, член Зала славы, многократный участник Матча всех звёзд и MVP сезона-1992/!993 Чарльз Баркли поделился мнением относительно того, кто в нынешнем году заслуживает получить титул лучшего новичка лиги. По мнению Баркли, награда должна быть присуждена сразу двум исполнителям — форварду «Филадельфии Сиксерс» Бену Симмонсу и защитнику «Юты Джаз» Доновану Митчеллу.

«В НБА не делали этого раньше, но есть только один шанс решить этот вопрос справедливо. Я бы хотел, чтобы они поступили правильно. Мне бы хотелось, чтобы они сказали: «нам всё равно, каким будет результат голосования, мы дадим этот титул вам обоим», — приводит слова Баркли Uproxx.

Симмонс в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 81 матче, набирая в них 15,8 очка, собирая 8,1 подбора и раздавая 8,2 передачи. Что касается Митчелла, то в его активе 79 поединков, в которых он собирал коллекцию из 20,5 очка, 3,7 подбора и 3,7 передач в среднем.