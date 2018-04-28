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Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн дисквалифицирован за удар клюшкой в лицо
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Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн дисквалифицирован за удар клюшкой в лицо 

Чемпионат.com 2 часа назад
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн был дисквалифицирован на один матч за нарушение в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (0:7, 0-1), информирует официальный сайт лиги. Таким образом, форвард «Шаркс» пропустит второй матч серии.
Эпизод произошёл в третьем периоде. Кейн нанес удар клюшкой в лицо форварду «Голден Найтс» Пьеру-Эдуару Бельмару. Главные арбитры матча Франсис Шаррон и Брэд Уотсон оценили действия Кейна удалением до конца матча.
Видео момента можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.
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