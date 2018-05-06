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Тренер «Сиксерс»: «Мы можем стать первом командой в истории НБА, отыгравшейся с 0:3»
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Тренер «Сиксерс»: «Мы можем стать первом командой в истории НБА, отыгравшейся с 0:3» 

SPORT24.ru 42 минуты назад
Главный тренер «Филадельфии» Бретт Браун выразил уверенность, что его команде удастся стать первой в истории НБА, которая выиграет серию плей-офф, уступая со счетом 0:3.
Сегодня ночью «Сиксерс» на домашней площадке проиграли «Бостону» в третьем матче серии плей-офф второго раунда со счетом 98:101. Следующая игра пройдет 8 мая.
«Только представьте это число 0. Как мне кажется, это число больше имеет отношение к характеру, чем к таланту. У всех нас когда-то наступает переломный момент, и я верю, что если мы сохраним силу духа, мы можем стать этой единственной командой, победившей в серии после счета 0:3.
И я говорю серьезно. Моя задача — заставить команду бороться и продолжать верить в то, что я только что сказал», — приводит слова Брауна Sports Illustrated.
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