Судьи не засчитали победный мяч «Химок». Объясняем, что случилось 

Самый неоднозначный момент российской серии плей-офф между ЦСКА и «Химками» произошел на последних секундах четвертого матча, прошедшего в Мытищах. После попадания армейца Кори Хиггинса, выведшего гостей вперед — 89:88, «Химки» провели быструю ответную атаку. Но еще до того, как Чарльз Дженкинс отправил мяч в кольцо, что сделало бы счет 90:89 за секунду до конца, игру остановил свисток арбитра, поэтому два очка не были засчитаны.
Khimki Vs CSKA. Increíble lo que ha pasado en el último minuto… pic.twitter.com/Hy65YIgovE
— Aarón Morales (@Aaron_Morales_) 27 апреля 2018 г.
Судя по всему, ошибку допустила девушка-хронометрист. После броска Хиггинса она решила, что игрок «Химок» Тайлер Ханикатт просит замену, и сигнализировала об этом судьям на площадке — в этот момент «Химки» были уже в нападении. Рефери остановили игру, отсчитали время обратно и дали возможность хозяевам заново провести последнюю атаку. Она закончилась неточным броском Сергея Мони.
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