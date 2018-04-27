Нандо Де Коло: «С „Химками“ была жесткая серия, но мы сделали это»

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло после четвертого матча 1/4 финала Евролиги против «Химок» (89:88, 3-1) назвал серию с подмосковной командой жесткой. Также француз согласился со словами своего партнера Кайла Хайнса . Оба игрока не принимали участия в игре из-за травм.

"Кайл все сказал. Жестка серия, но мы сделали это", — написал Де Коло в Твиттере.

"Невероятная победа! Невероятная серия! Горжусь парнями! Белград, мы идем! Финал четырех!" — написал Хайнс.

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