Нандо Де Коло: «С „Химками“ была жесткая серия, но мы сделали это» 

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло после четвертого матча 1/4 финала Евролиги против «Химок» (89:88, 3-1) назвал серию с подмосковной командой жесткой. Также француз согласился со словами своего партнера Кайла Хайнса. Оба игрока не принимали участия в игре из-за травм.
"Кайл все сказал. Жестка серия, но мы сделали это", — написал Де Коло в Твиттере.
"Невероятная победа! Невероятная серия! Горжусь парнями! Белград, мы идем! Финал четырех!" — написал Хайнс.
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