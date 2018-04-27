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Кори Хиггинс: «Матч с „Химками“ складывался не так, как планировал ЦСКА»
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Кори Хиггинс: «Матч с „Химками“ складывался не так, как планировал ЦСКА» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник ЦСКА Кори Хиггинс после четвертого матча плей-офф Евролиги против «Химок» (89:88) отметил, что соперник боролся до конца. Баскетболист также добавил, что игра складывалась не так, как планировали армейцы.
— Игра складывалась не так, как мы планировали, — цитирует пресс-служба Евролиги Хиггинса. — Мы подошли к этой встрече мотивированными и сосредоточенными, но «Химки» сражались до конца. К счастью, мы вытащили этот матч, потому что мы не хотели доводить до пятой игры. Мы пытались закрыть Шведа, но он набирал очки и тащил на себе свою команду. Когда отрыв был 17 очков, мы позволили им вернуться в игру. Слава Богу, мы победили.
Спорт-Экспресс: последние новости
ЦСКА обыграл "Химки" и вышел в "Финал четырех" Евролиги, несмотря на 36 очков Шведа Трехочковый Джеймса с сиреной принес "Кливленду" победу над "Индианой" Швед установил рекорд Евролиги, забросив 8 трехочковых в матче с ЦСКА. Видео
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