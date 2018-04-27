Итудис: посмотрим, в чём ЦСКА совершил ошибки 

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды над «Химками» (89:88) и выход в «Финал четырёх» Евролиги.
«Это важное достижение, поздравляю команду и благодарю болельщиков ЦСКА, поздравляю также соперников с отличной игрой. «Химки» — отличная организация. Сегодня в игре было две разные половины. Матч получился с интригующей концовкой. В третьей четверти мы вели 17 очков, но «Химки» оформили невероятный рывок и смогли догнать нас. Но мы нашли способы остановить их в концовке. Сегодня была очень важная речь президента и мы выступили единым целым. Сложно играть, когда отсутствует два ключевых игрока. Но здорово сыграли баскетболисты со скамейки, хочется отметить Антонова и Воронцевича, которые проявили характер. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться, подлечить травмы и готовиться к игре с „Зенитом“. Время работает на нас и мы посмотрим, что делали правильно, а в чём сработали неправильно и совершили ошибки», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.