Ещё
Итудис: посмотрим, в чём ЦСКА совершил ошибки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итудис: посмотрим, в чём ЦСКА совершил ошибки 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды над «Химками» (89:88) и выход в «Финал четырёх» Евролиги.
«Это важное достижение, поздравляю команду и благодарю болельщиков ЦСКА, поздравляю также соперников с отличной игрой. «Химки» — отличная организация. Сегодня в игре было две разные половины. Матч получился с интригующей концовкой. В третьей четверти мы вели 17 очков, но «Химки» оформили невероятный рывок и смогли догнать нас. Но мы нашли способы остановить их в концовке. Сегодня была очень важная речь президента и мы выступили единым целым. Сложно играть, когда отсутствует два ключевых игрока. Но здорово сыграли баскетболисты со скамейки, хочется отметить Антонова и Воронцевича, которые проявили характер. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться, подлечить травмы и готовиться к игре с „Зенитом“. Время работает на нас и мы посмотрим, что делали правильно, а в чём сработали неправильно и совершили ошибки», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
Чемпионат.com: последние новости
«Фенербахче» вновь победил «Басконию» и вышел в «Финал четырёх». Видео Передача 39-летнего Зубруса помогла Литве разгромить Японию на ЧМ1B Итудис: «Химки» сегодня были лучшей командой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Названа причина авиакатастрофы с футболистами Бразилии2
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную21
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского6
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение