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Димитрис Итудис: «Это была отличная серия против большой и талантливой команды»
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Димитрис Итудис: «Это была отличная серия против большой и талантливой команды» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после четвертого матча плей офф Евролиги против «Химок» (89:88) отметил, что его команда провела две разные половины.
— Я хочу поздравить свою команду и игроков с выходом в очередной «Финал четырех», — приводит пресс-служба Евролиги слова Итудиса. — Я хочу поблагодарить наших соперников, это была отличная серия против большой и талантливой команды. Мы были очень сосредоточенными, решительными в первой половине матча, а потом стали неправильно атаковать, много ошибаться, потеряли концентрацию.
Но я должен поздравить всех и каждого из нашей команды. Не забывайте, что мы проводили эту серию без двух очень важных игроков (де Коло и Хайнса — Прим. «СЭ»), что непросто. Но это спорт. Другие игроки сумели активизироваться. У нас есть время, чтобы подлечить травмированных и стать сильнее.
Спорт-Экспресс: последние новости
ЦСКА обыграл "Химки" и вышел в "Финал четырех" Евролиги, несмотря на 36 очков Шведа "Химки" попытались подать протест на судейское решение в матче с ЦСКА Димитрис Итудис: "Химки" были лучшей командой в третьем матче серии с ЦСКА"
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