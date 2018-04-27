Димитрис Итудис: «Это была отличная серия против большой и талантливой команды»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после четвертого матча плей офф Евролиги против «Химок» (89:88) отметил, что его команда провела две разные половины.

— Я хочу поздравить свою команду и игроков с выходом в очередной «Финал четырех», — приводит пресс-служба Евролиги слова Итудиса. — Я хочу поблагодарить наших соперников, это была отличная серия против большой и талантливой команды. Мы были очень сосредоточенными, решительными в первой половине матча, а потом стали неправильно атаковать, много ошибаться, потеряли концентрацию.

Но я должен поздравить всех и каждого из нашей команды. Не забывайте, что мы проводили эту серию без двух очень важных игроков (де Коло и Хайнса — Прим. «СЭ»), что непросто. Но это спорт. Другие игроки сумели активизироваться. У нас есть время, чтобы подлечить травмированных и стать сильнее.