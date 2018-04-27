Барцокас — о судейском скандале: «У „Химок“ не было права на замену. Мы ее не просили»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас после четвертого матча 1/4 финала Евролиги против ЦСКА (88:89, 1-3) отметил, что команда вышла на игру с неправильным настроем. По его словам, в конце встречи арбитры приняли неверное решение, посчитав, что химчане попросили замену. Из-за этого была прервана результативная атака «Химок».

— Сезон Евролиги закончился для «Химок». Мы показали большой прогресс как команда, бились с ЦСКА в четырех матчах, — приводит «Р-Спорт» слова Барцокаса. — Мы бились на равных, мы отдали себя полностью. Но однако в концовке все детали сложились против нас. Мы начали матч с абсолютно неправильным настроем, но это нормально. Мы находились под большим давлением, у нас новая команда. После большого перерыва мы смогли изменить свой подход, свою игру.

Обе команды заслужили победу, но в концовке все сложилось против нас. Мы совершили быстрый фол на Серхио Родригесе , который не надо было совершать. Затем мы мазали один бросок, а Кори Хиггинс забил тяжелый мяч. Мы не смогли сделать бросок в решающей атаке, мы менялись в защите. Однако нас попросили о замене, которую мы не просили, потому что у нас не было возможности сделать замену. Непонятно, почему это произошло, это неправильно.

Мы должны поздравить ЦСКА, они были лучшей командой. Я горжусь «Химками», спасибо всем болельщикам, которые поддерживали нас в Мытищах на протяжении всего сезона. Для всех нас этот сезон — большой шаг вперед. Мы отдали все, что могли. Никто не ожидал, что мы будем играть на равных с ЦСКА в этой серии. Надеюсь, что продолжим в том же духе, и в следующем сезоне все будет только лучше.

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