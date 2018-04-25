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Баскетболисты «Химок» победили ЦСКА в третьем матче Евролиги
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Баскетболисты «Химок» победили ЦСКА в третьем матче Евролиги 

Вести.Ru 25 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
На европейском континенте продолжаются матчи главного клубного соревнования — Евролиги. В четвертьфинальном противостоянии российские команды ЦСКА и «Химки» борются между собой за право попадания в «Финал четырех». После двух игр в Москве преимущество было на стороне армейцев (2:0), но в третьем матче, который проходил уже в Подмосковье, химчанам удалось добиться первой победы в противостоянии.
Подопечные Георгиоса Барцокаса в предыдущих двух играх достойно смотрелись против «красно-синих», навязывая упорную борьбу, но в обоих случаях минимально уступали соперникам. По схожему сценарию проходил и третий матч, однако при своих болельщиках баскетболисты «Химок» смогли добиться победы со счетом 79:73. Примечательно, что «желто-синие» не проиграли ни одной четверти (17:15, 27:27, 16:15, 19:16). Самым результативным игроком матча стал защитник областного клуба Алексей Швед, который набрал 27 очков.
После добытой победы «Химки» сократили отставание от ЦСКА в четвертьфинальной серии до 1:2. Теперь соперникам предстоит провести четвертый поединок. Он состоится 27 апреля на домашней арене подмосковной команды.
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