Баскетболисты «Химок» победили ЦСКА в третьем матче Евролиги

На европейском континенте продолжаются матчи главного клубного соревнования — Евролиги. В четвертьфинальном противостоянии российские команды ЦСКА и «Химки» борются между собой за право попадания в «Финал четырех». После двух игр в Москве преимущество было на стороне армейцев (2:0), но в третьем матче, который проходил уже в Подмосковье, химчанам удалось добиться первой победы в противостоянии.

Подопечные Георгиоса Барцокаса в предыдущих двух играх достойно смотрелись против «красно-синих», навязывая упорную борьбу, но в обоих случаях минимально уступали соперникам. По схожему сценарию проходил и третий матч, однако при своих болельщиках баскетболисты «Химок» смогли добиться победы со счетом 79:73. Примечательно, что «желто-синие» не проиграли ни одной четверти (17:15, 27:27, 16:15, 19:16). Самым результативным игроком матча стал защитник областного клуба Алексей Швед , который набрал 27 очков.

После добытой победы «Химки» сократили отставание от ЦСКА в четвертьфинальной серии до 1:2. Теперь соперникам предстоит провести четвертый поединок. Он состоится 27 апреля на домашней арене подмосковной команды.