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Баскетболист «Химок» Швед забросил свой сотый трехочковый в сезоне Евролиги
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Баскетболист «Химок» Швед забросил свой сотый трехочковый в сезоне Евролиги 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед стал автором очередного успешного броска из трехочковой зоны в пятом матче четвертьфинальной серии Евролиги с ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы лиги, Швед забросил свой сотый трехочковый в текущем сезоне турнира.
На данный момент в матче «Химки» — ЦСКА идет третья четверть. В счете лидируют армейцы — 51:62. Также красно-синие ведут в счете в серии — 2:1. В случае победы в сегодняшней игре ЦСКА выйдет в полуфинал Евролиги.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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