Баскетболист «Химок» Швед забросил свой сотый трехочковый в сезоне Евролиги

Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед стал автором очередного успешного броска из трехочковой зоны в пятом матче четвертьфинальной серии Евролиги с ЦСКА, сообщает "Советский спорт"

По информации пресс-службы лиги, Швед забросил свой сотый трехочковый в текущем сезоне турнира.

На данный момент в матче «Химки» — ЦСКА идет третья четверть. В счете лидируют армейцы — 51:62. Также красно-синие ведут в счете в серии — 2:1. В случае победы в сегодняшней игре ЦСКА выйдет в полуфинал Евролиги.