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«Химки»: «Победа, которую украли»
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«Химки»: «Победа, которую украли» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Химки» на своей официальной странице ВКонтакте прокомментировали результат четвертого матча 1/4 финала Евролиги с ЦСКА (88:89, 3-1). В клубе уверены, что сегодня у команды украли победу. Также «Химки» высказались в Инстаграме, отметив, что 7000 тысяч болельщиков на «Арене Мытищи» видели достойную игру в испонении подмосковной команды.
"Скандал в Мытищах. Судья обоварвал серию ЦСКА и «Химок»
(RUS)🇷🇺 Можно много ругаться, возмущаться, но это было достойно, это видели 7000 тысяч болельщиков на «Арене Мытищи» и гораздо больше благодаря трансляции, спасибо команда. Сегодня мы заслужили эту победу. Итог: 88:89, счет в серии 1:3. —— (EN)🇺🇲 This was a really great fight today we come back from being down 18 to snatch the final minute lead, but still fall short. Thanks team, this was the most entertaining experience in @euroleague season. 88:89, series 1:3. #KhimkiCSKA #ХимкиЦСКА
Публикация от BС Khimki (@khimkibasket) 27 Апр 2018 в 12:33 PDT
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