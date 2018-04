«Химки»: «Победа, которую украли»

«Химки» на своей официальной странице ВКонтакте прокомментировали результат четвертого матча 1/4 финала Евролиги с ЦСКА (88:89, 3-1). В клубе уверены, что сегодня у команды украли победу. Также «Химки» высказались в Инстаграме, отметив, что 7000 тысяч болельщиков на «Арене Мытищи» видели достойную игру в испонении подмосковной команды.

"Скандал в Мытищах. Судья обоварвал серию ЦСКА и «Химок»

(RUS)🇷🇺 Можно много ругаться, возмущаться, но это было достойно, это видели 7000 тысяч болельщиков на «Арене Мытищи» и гораздо больше благодаря трансляции, спасибо команда. Сегодня мы заслужили эту победу. Итог: 88:89, счет в серии 1:3. —— (EN)🇺🇲 This was a really great fight today we come back from being down 18 to snatch the final minute lead, but still fall short. Thanks team, this was the most entertaining experience in @euroleague season. 88:89, series 1:3. #KhimkiCSKA #ХимкиЦСКА

