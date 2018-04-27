Тренер ЦСКА Итудис гордится победой над «Химками» в 1/4 финала Евролиги

В пятницу баскетболисты московского ЦСКА в гостях со счетом 89:88 одержали победу над подмосковными «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии Евролиги и вышли в «Финал четырех» турнира. Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу армейцев.

"Я горжусь командой и игроками, мы снова вышли в «Финал четырех», — сказал Итудис. — Мы хорошо начали игру, вторая половина была за «Химками», но мы смогли попасть несколько важных бросков в концовке и довести матч до победы".

"Хочу поздравить соперника, серия получилась отличной. То, как они поддерживали Алексея Шведа , главного игрока команды, просто поразительно", — добавил тренер ЦСКА.

По словам Итудиса, в оставшееся до «Финала четырех» время должны постараться вернуться в строй травмированные игроки.

ЦСКА в шестой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги. Московский клуб три раза становился победителем соревнований (2006, 2008, 2016). С 2003 года армейцы лишь один раз не выходили в «Финал четырех» турнира, это случилось в сезоне-2010/11.