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Тренер ЦСКА Итудис гордится победой над «Химками» в 1/4 финала Евролиги
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Тренер ЦСКА Итудис гордится победой над «Химками» в 1/4 финала Евролиги 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МЫТИЩИ /Московская область/, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис гордится победой над «Химками» в 1/4 финала Евролиги и выходом команды в «Финал четырех» турнира. Об этом он заявил журналистам.
В пятницу баскетболисты московского ЦСКА в гостях со счетом 89:88 одержали победу над подмосковными «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии Евролиги и вышли в «Финал четырех» турнира. Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу армейцев.
"Я горжусь командой и игроками, мы снова вышли в «Финал четырех», — сказал Итудис. — Мы хорошо начали игру, вторая половина была за «Химками», но мы смогли попасть несколько важных бросков в концовке и довести матч до победы".
"Хочу поздравить соперника, серия получилась отличной. То, как они поддерживали Алексея Шведа, главного игрока команды, просто поразительно", — добавил тренер ЦСКА.
По словам Итудиса, в оставшееся до «Финала четырех» время должны постараться вернуться в строй травмированные игроки.
ЦСКА в шестой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги. Московский клуб три раза становился победителем соревнований (2006, 2008, 2016). С 2003 года армейцы лишь один раз не выходили в «Финал четырех» турнира, это случилось в сезоне-2010/11.
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