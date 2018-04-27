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«Химки» намерены подать протест на результат матча с ЦСКА
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«Химки» намерены подать протест на результат матча с ЦСКА 

Чемпионат.com 27 апреля 2018
Руководство «Химок» намерено подать протест на результат четвёртого матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с ЦСКА, в котором команда из Московской области уступила «армейцам» со счётом 88:89, сообщает корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
Вопросы у «Химок» вызвал эпизод случившийся в последнем владении. После результативной атаки ЦСКА, который вывел команду Итудиса вперёд, «Химки» сумели реализовать атаку, однако она не была засчитана. Судьи объяснили это тем, что Тайлер Ханикатт не отменил замену, о которой просил ранее, в результате чего она должна была быть произведена после попадания Хиггинса. В конечном итоге, попадание Дженкинса не было засчитано и подопечные Барцокаса уступили, отдав путёвку в «Финал четырёх» Евролиги «армейцам».
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