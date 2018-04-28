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«Реал» победил «Панатинаикос» и вышел в «Финал четырех»
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«Реал» победил «Панатинаикос» и вышел в «Финал четырех» 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
"Реал" на домашней площадке обыграл «Панатинаикос» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги и вышел в финал «Финал четырех». Об этом сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком в составе победителей был признан Лука Дончич с 17 очками.
У «Панатинаикоса» лучший результат в активе Криса Синглтона, набравшего 21 очко.
В «Финале четырех» победители встрчеи встретятся с ЦСКА в Белграде.
Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. 4-й матч Реал Мадрид (Мадрид, Испания) — Панатинаикос (Афины, Греция) — 89:82 (19:14, 32:21, 27:25, 11:22)
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