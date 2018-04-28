«Реал» победил «Панатинаикос» и вышел в «Финал четырех»

"Реал" на домашней площадке обыграл «Панатинаикос» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги и вышел в финал «Финал четырех». Об этом сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком в составе победителей был признан Лука Дончич с 17 очками.

У «Панатинаикоса» лучший результат в активе Криса Синглтона , набравшего 21 очко.

В «Финале четырех» победители встрчеи встретятся с ЦСКА в Белграде.

Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. 4-й матч Реал Мадрид (Мадрид, Испания) — Панатинаикос (Афины, Греция) — 89:82 (19:14, 32:21, 27:25, 11:22)