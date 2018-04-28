Президент Единой лиги ВТБ: серия «Химки» — ЦСКА самая интересная в Евролиге

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал итог встречи между ЦСКА и «Химками» в четвертом матче четвертьфинала Евролиги. Слова специалиста передает ТАСС

"Это была одна из лучших серий в Евролиге за последние несколько сезонов. И очень обидно, что наши клубы Единой лиги ВТБ встретились на стадии 1/4 финала. И ЦСКА, и «Химки» на многое способны в «Финале четырех», — сказал Кущенко.

Он также отметил, что серия оказалась очень драматичной.

"Здорово, что баскетбол такого уровня можно было посмотреть в Москве и в Московской области. В серии было все, страсть, непредсказуемые концовки, азарт. Серия «Жальгириса» и «Олимпиакоса», на мой взгляд, была менее драматичной", — добавил Кущенко.

Ранее сообщалось, что руководство «Химок» намерено опротестовать результат четвертого матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с ЦСКА.