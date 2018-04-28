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«Индиана» обыграла «Кливленд»
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«Индиана» обыграла «Кливленд» и сравняла счет в серии плей-офф НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
"Индиана Пэйсерс" на своем паркете одержала победу над "Кливленд Кавальерс" в шестом матче 1/8 финала плей-офф НБА со счетом 121:87. Об этом сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком встречи был признан защитник "Индианы" Виктор Оладипо, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 13 подборов и 10 передач.
В составе гостей 22 очка у Леброна Джеймса, включая пять подборов и семь передач.
Баскетбол. НБА — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 7-й матчКливленд Кавальерс (Кливленд) — Индиана Пэйсерс (Индианаполис) — 119:83 (24:30, 26:30, 28:20, 22:24).
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