Кущенко: серия ЦСКА — «Химки» стала самой интересной за последние годы в Евролиге

МЫТИЩИ /Московская область/, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов /. Серия между баскетбольными клубами ЦСКА и «Химки» в плей-офф Евролиги стала самой интересной за последние несколько сезонов в турнире. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко

В пятницу армейцы в гостях со счетом 89:88 одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии Евролиги и вышли в «Финал четырех» турнира. Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. Армейцы победили в первых двух домашних играх (98:95 и 89:84). В третьей встрече, которая прошла на домашней арене «Химок», сильнее была подмосковная команда (79:73).

"Это была одна из лучших серий в Евролиге за последние несколько сезонов. И очень обидно, что наши клубы Единой лиги ВТБ встретились на стадии 1/4 финала. И ЦСКА, и «Химки» на многое способны в «Финале четырех», — сказал Кущенко.

"Здорово, что баскетбол такого уровня можно было посмотреть в Москве и в Московской области. В серии было все, страсть, непредсказуемые концовки, азарт. Серия «Жальгириса» и «Олимпиакоса», на мой взгляд, была менее драматичной", — добавил Кущенко.

ЦСКА в шестой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги. Московский клуб три раза становился победителем соревнований (2006, 2008, 2016). С 2003 года армейцы лишь один раз не выходили в «Финал четырех» турнира, это произошло в сезоне-2010/11.