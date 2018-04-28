НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня первого раунда плей-офф. В их число вошли эффектные проходы защитника «Индианы Пэйсерс» Лэнса Стивенсона и новичка «Юты Джаз» Донована Митчелла, роскошный аллей-уп разыгрывающего «Юты» Рики Рубио на центрового Руди Гобера, а также сокрушительные данки форварда «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа, защитника «Пэйсерс» Виктора Оладипо и лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.