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Станислав Еремин: «Серия „Химки“ — ЦСКА могла быть продолжена. Кто знает, как сложился бы пятый матч?»
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Станислав Еремин: «Серия „Химки“ — ЦСКА могла быть продолжена. Кто знает, как сложился бы пятый матч?» 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Станислав Еремин прокомментировал «СЭ» ситуацию в четвертом матче серии плей-офф Евролиги между «Химками» и ЦСКА (88:89). Судьи остановили на последних секундах атаку «Химок» и не засчитали бросок, который мог стать победным. В результате победу в матче и серии одержал ЦСКА.
— Когда ты не вникаешь в правилах и в данную ситуацию, на эмоциях можно сказать, что «Химки» были правы и мяч можно было засчитать, — сказал Еремин. — Но я смотрел матч по ТВ — все решения и комментарии должны давать те, кто давал эти свистки по ходу игры. Такое часто бывает — моменты на стыке правды и неправды влияют не только на судьбу данной встречи, но и всей серии. Она же могла быть продолжена, и кто знает, как сложился бы пятый матч? Видно, что ЦСКА в связи с травмами основных баскетболистов не хватает силенок. (Игорь НОВИКОВ)
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