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Уэстбрука обидели болельщики
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Уэстбрука обидели болельщики 

Рамблер 58 минут назад
Фото: Reuters
Игрок «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук пожаловался на конфликт с болельщиками «Юты Джаз», произошедший во время шестого матча серии первого раунда плей-офф НБА. Об этом сообщает «Чемпионат».
Баскетболист заявил, что в штате Юта фанаты «проявляют неуважение» к игре и «говорят игрокам вульгарные вещи». По его словам, болельщики команды-соперника оскорбляли не только его, но и его семью и детей.
По мнению Уэстбрука, ситуацию пора исправить и начать воспитывать фанатов, которые привыкли говорить все, что угодно.
«Если бы я был на улице, они бы не подошли ко мне, чтобы сказать что-то сумасшедшее. Со мной такое не пройдёт», — подчеркнул он.
«Юта Джаз» одержала победу над «Оклахома-Сити Тандер» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф NBA со счетом 96:91. «Юта» вышла в четвертьфинал.
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