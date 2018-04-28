Уэстбрука обидели болельщики

Игрок «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук пожаловался на конфликт с болельщиками «Юты Джаз», произошедший во время шестого матча серии первого раунда плей-офф НБА. Об этом сообщает «Чемпионат».

Баскетболист заявил, что в штате Юта фанаты «проявляют неуважение» к игре и «говорят игрокам вульгарные вещи». По его словам, болельщики команды-соперника оскорбляли не только его, но и его семью и детей.

По мнению Уэстбрука, ситуацию пора исправить и начать воспитывать фанатов, которые привыкли говорить все, что угодно.

«Если бы я был на улице, они бы не подошли ко мне, чтобы сказать что-то сумасшедшее. Со мной такое не пройдёт», — подчеркнул он.

«Юта Джаз» одержала победу над «Оклахома-Сити Тандер» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф NBA со счетом 96:91. «Юта» вышла в четвертьфинал.