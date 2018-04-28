Игроки «Юты» не смогли уснуть после победы над «Оклахомой»

Игроки «Юты» не смогли уснуть после победы в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Оклахома-Сити» (96:91, 4-2). В три часа ночи по местному времени испанец Рики Рубио написал в своем Твиттере, что не может уснуть и горд играть за «Юту». Три минуты спустя ему ответил одноклубник Донован Митчелл, который набрал в этой встрече 38 очков.

— Трижды пытался заснуть, теперь смотрю сериал, — написал Митчелл. — Увидимся через несколько часов.

Их беседу через полчаса поддержал форвард «Юты» Джо Инглс

— Честно говоря, никто не спит, — написал Инглс.

В следующем раунде плей-офф «Юта» встретится с «Хьюстоном».