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Сергей Кущенко: Очень обидно, что ЦСКА и «Химки» встретились уже на стадии 1/4 финала Евролиги
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Сергей Кущенко: Очень обидно, что ЦСКА и «Химки» встретились уже на стадии 1/4 финала Евролиги 

Российский стадион 6 часов назад
Фото: Российский стадион
Серия между баскетбольными клубами ЦСКА и «Химки» в плей-офф Евролиги стала самой интересной за последние несколько сезонов в турнире. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
В пятницу армейцы в гостях со счетом 89:88 одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии Евролиги и вышли в «Финал четырех» турнира. Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. Армейцы победили в первых двух домашних играх (98:95 и 89:84). В третьей встрече, которая прошла на домашней арене «Химок», сильнее была подмосковная команда (79:73).
"Это была одна из лучших серий в Евролиге за последние несколько сезонов. И очень обидно, что наши клубы Единой лиги ВТБ встретились на стадии 1/4 финала. И ЦСКА, и «Химки» на многое способны в «Финале четырех», — сказал Кущенко.
"Здорово, что баскетбол такого уровня можно было посмотреть в Москве и в Московской области. В серии было все, страсть, непредсказуемые концовки, азарт. Серия «Жальгириса» и «Олимпиакоса», на мой взгляд, была менее драматичной", — добавил Кущенко.
ЦСКА в шестой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги. Московский клуб три раза становился победителем соревнований (2006, 2008, 2016). С 2003 года армейцы лишь один раз не выходили в «Финал четырех» турнира, это произошло в сезоне-2010/11.
Российский стадион: последние новости
Определился соперник ЦСКА в полуфинале баскетбольной Евролиги Сергей Кущенко: Очень обидно, что ЦСКА и "Химки" встретились уже на стадии 1/4 финала Евролиги "Химки" подали жалобу на судейство в четвертом матче плей-офф Евролиги с ЦСКА
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