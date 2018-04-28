В ЦСКА рассказали о сроках восстановления травмированных де Коло и Хайнса 

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин поделился подробностями о сроках восстановления травмированных защитнике Нандо де Коло и центровом Кайла Хайнса, которые пропустили четвертьфинальные матчи Евролиги с «Химками».
"Хочу поздравить наш клуб, команду и болельщиков с выходом в «Финал четырех». Было очень непросто играть без травмированных Нандо де Коло и Кайла Хайнса, но другие игроки выстояли, за что им очень признателен. Неважно, кто и сколько провел времени на паркете, в четвертом матче команда была единым целым.
Сейчас основная задача немного отдохнуть, сделать правильные выводы из серии с «Химками», поработать над ошибками, в частности, нашей скамейке просто недопустимо получать фолы за поведение, в результате чего мы получили семь очков в одной атаке", — цитирует Ватутина ТАСС.
Он также подчеркнул, что медицинский штаб армейцев предпримет все попытки, чтобы травмированные вернулись в общую группу как можно скорее.
"О сроках возвращения говорить преждевременно", — добавил президент ЦСКА.
"Финал четырех" пройдет с 18 по 20 мая в Белграде. ЦСКА в полуфинале встретится с мадридским "Реалом".