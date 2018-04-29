Баскетболисты УНИКСа победили «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

ТАСС , 29 апреля. Казанский УНИКС на своей площадке в овертайме со счетом 99:93 одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Стефан Ласме , набравший 27 очков. У нижегородской команды лучшим по этому показателю стал Стеван Еловац (17), играющий на позиции нападающего.

В турнирной таблице УНИКС занимает второе место, одержав 20 побед при двух поражениях, «Нижний Новгород» идет седьмым (восемь побед в 22 играх). Лидирует в чемпионате московский ЦСКА (20 побед, 2 поражения).

УНИКС в следующем матче 4 мая на выезде сыграет с пермской «Пармой», «Нижний Новгород» 8 мая примет саратовский "Автодор"

В других встречах игрового дня красноярский «Енисей» дома победил белорусский «Цмоки-Минск» (91:80), а саратовский «Автодор» в гостях обыграл «Парму» (96:94).