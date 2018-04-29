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Баскетболисты УНИКСа победили «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
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Баскетболисты УНИКСа победили «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ 

ТАСС 57 минут назад
ТАСС, 29 апреля. Казанский УНИКС на своей площадке в овертайме со счетом 99:93 одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Стефан Ласме, набравший 27 очков. У нижегородской команды лучшим по этому показателю стал Стеван Еловац (17), играющий на позиции нападающего.
В турнирной таблице УНИКС занимает второе место, одержав 20 побед при двух поражениях, «Нижний Новгород» идет седьмым (восемь побед в 22 играх). Лидирует в чемпионате московский ЦСКА (20 побед, 2 поражения).
УНИКС в следующем матче 4 мая на выезде сыграет с пермской «Пармой», «Нижний Новгород» 8 мая примет саратовский "Автодор".
В других встречах игрового дня красноярский «Енисей» дома победил белорусский «Цмоки-Минск» (91:80), а саратовский «Автодор» в гостях обыграл «Парму» (96:94).
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