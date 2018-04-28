Нижегородская «Спарта» обыграла «Воронеж» в матче Высшей лиги А

Состоявшаяся 28 апреля, в субботу, в Воронеже, первая спаренная встреча 22-го тура завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:16, 25:18).

С 77 очками, набранными в 43 играх, нижегородки по-прежнему занимают шестое место среди 12 команд-участниц.

«Воронеж», проигравший 43-й матч подряд с начала чемпионата, расположился на последней строчке турнирной таблицы.

29 апреля клубы проведут повторную встречу, которая станет заключительной в сезоне.

Ранее сообщалось, что нижегородская «Спарта» уступила «Липецку-Индезиту» в матче Высшей лиги А.