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Нижегородская «Спарта» обыграла «Воронеж» в матче Высшей лиги А
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Нижегородская «Спарта» обыграла «Воронеж» в матче Высшей лиги А 

Newsroom24 26 минут назад
Фото: Newsroom24
Состоявшаяся 28 апреля, в субботу, в Воронеже, первая спаренная встреча 22-го тура завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:16, 25:18).
С 77 очками, набранными в 43 играх, нижегородки по-прежнему занимают шестое место среди 12 команд-участниц.
«Воронеж», проигравший 43-й матч подряд с начала чемпионата, расположился на последней строчке турнирной таблицы.
29 апреля клубы проведут повторную встречу, которая станет заключительной в сезоне.
Ранее сообщалось, что нижегородская «Спарта» уступила «Липецку-Индезиту» в матче Высшей лиги А.
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