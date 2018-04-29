«Голден Стэйт» повел в серии второго раунда плей-офф НБА с «Нью-Орлеаном»

ТАСС , 29 апреля. «Голден Стэйт» дома со счетом 123:101 победил «Нью-Орлеан» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч пройдет 2 апреля также на домашней площадке «Голден Стэйт».