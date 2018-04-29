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«Голден Стэйт» повел в серии второго раунда плей-офф НБА с «Нью-Орлеаном»
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«Голден Стэйт» повел в серии второго раунда плей-офф НБА с «Нью-Орлеаном» 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 29 апреля. «Голден Стэйт» дома со счетом 123:101 победил «Нью-Орлеан» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, набравший 27 очков. Форвард хозяев Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 16 очков, 15 подборов и 11 передач. У гостей самым результативным стал форвард Энтони Дэвис, который набрал 21 очко.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч пройдет 2 апреля также на домашней площадке «Голден Стэйт».
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