Форвард «Оклахомы» Кармело Энтони: «Я все еще способен на многое»

Форвард «Оклахома-Сити» Кармело Энтони прокомментировал свое будущее в «Тандер» и НБА после вылета его команды из плей-офф НБА в первом раунде.

«Оклахома» уступила «Юте» в шестом матче со счетом 91:96 и не смогла выйти в четвертьфинал НБА.

«Сейчас мне нужно сконцентрироваться на том, чтобы понять, чего я хочу от своей карьеры, от будущего и что я готов принять, а на какие уступки идти не готов. Я пожертвовал очень многих, почти что всем, чтобы приехать сюда. Я пожертвовал своей ролью ради команды и был готов жертвовать всем чем угодно ради того, чтобы у нас все получилось. Ни о каком выходе со скамейки запасных речь и идти не может.

Мне надо подумать о том, готов ли я мириться с ролью второстепенного игрока, если я понимаю, что способен еще очень на многое. Я могу показать еще очень многое на баскетбольной площадке», — приводит слова Энтони ESPN.

Энтони в серии плей-офф с «Ютой» набирал в среднем 11,8 очка и реализовывал всего 37,5% бросков с игры и 21,4% бросков с дальней дистанции. В регулярном сезоне Энтони показал худший в карьере результат по набранным очкам за игру (16,2).